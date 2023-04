MPMG investiga caso do homem que esfaqueou cachorro em Uberlândia

Crime aconteceu em frente a uma escola em Uberlândia (foto: Reprodução/Google Street View)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) investiga o caso de esfaqueamento de um cachorro ocorrido na porta de uma escola em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na segunda-feira (10/4). Segundo o MPMG, o agressor, já identificado, será intimado para prestar esclarecimentos e pode ser punido com 2 a 5 anos de reclusão. O animal sobreviveu ao ataque.

De acordo com testemunhas, o homem usou uma motocicleta para ir até a entrada da instituição de ensino, que fica no bairro Monte Hebron, zona oeste da cidade. Lá, ele achou o cachorro e o golpeou com uma faca, depois abandonou o animal no local.

LEIA MAIS: Incêndio atinge ônibus, pega em uma casa e mata cachorro

Enquanto ia embora, tentou justificar o crime dizendo que o cão teria atacado a irmã dele há alguns dias. O animal foi socorrido e se recupera em uma clínica veterinária. Segundo relatos das testemunhas, o cachorro é um pet conhecido pelos vizinhos próximos à escola e recebe cuidados dos moradores do entorno.