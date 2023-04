Homem morre soterrado em obra de loteamento em Minas

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros (foto: 12º BBM/Divulgação) Um trabalhador de 41 anos morreu soterrado durante uma obra de loteamento, em Patos de Minas, Região do Alto Paranaíba, no final da tarde dessa quarta-feira (12/4).



O 12º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) informou que, no local, era feita uma escavação para realizar uma rede pluvial.



Mas, repentinamente, o terreno cedeu, o caminhão tombou e, em seguida, o homem foi soterrado.





Após ser retirada de baixo de certa quantidade de terra, a vítima, segundo o 12º BBM, apresentava um quadro de parada cardiorrespiratória.

“Ela foi entregue aos cuidados da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que, juntamente com militares do CBMG realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar. Após diversas tentativas de reanimar a vítima, sem êxito, foi declarado o óbito no local”, diz a nota do CB de Patos de Minas.



Uma equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os trabalhos de praxe e, desta forma, o caso deverá ser investigado.