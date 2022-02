Homem morre ao ser soterrado quando trabalhava em fábrica mineira

O corpo foi entregue à Polícia Civil para perícia (foto: Imagem ilustrativa - Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 21/01/2020.)

Um homem morreu soterrado nesta terça-feira (22/2) enquanto trabalha em uma fábrica em Igaratinga, na Região do Centro-Oeste de Minas Gerais.Ao chegar no local, os bombeiros contataram que tratava-se de um funcionário da empresa que estava realizando manutenção no funil da esteira de transporte de barro. O trabalhador foi soterrado quando parte da camada de terra superior deslizou sobre o corpo.Após os trabalhos de busca, ss bombeiros conseguiram tirar a terra da cabeça do homem, mas a vítima já não respirava.A morte foi confirmada pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi entregue à Polícia Civil.Deslocaram-se para atender a ocorrência quatro viaturas e 12 bombeiros.