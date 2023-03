De acordo com o SAMU, o homem teria tido uma parada cardiorrespiratória (foto: Sala de Imprensa CBMMG/Divulgação)



Um homem, de 22 anos, que trabalhava em uma construção, morreu ao ser atingido por um deslizamento de um talude de cerca de 4 metros de altura. A vítima ficou totalmente soterrada. O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (30), na cidade de Matias Barbosa, na Zona da Mata Mineira.









A Prefeitura de Matias Barbosa e Defesa Civil do município foram acionadas. Equipes da Polícia Civil (PCMG) e da Polícia Militar (PMMG) também estavam no local do deslizamento.