Motorista morre preso às ferragens ao bater contra caminhonete na MG-050

Óbito foi constatado pelo médico tripulante da aeronave Arcanjo, usada para atender a ocorrência (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um homem de 30 anos, que conduzia um carro na MG-050, morreu após bater contra uma caminhonete na altura do km 217 da rodovia, na altura do município de Córrego Fundo, no Centro-Oeste mineiro.

Já o condutor da caminhonete, de 71 anos, teve apenas pequenas escoriações no rosto e no ombro esquerdo e dispensou atendimento médico. Em ambos os veículos estavam somente os condutores.



Segundo apurado pela Polícia Militar Rodoviária, o motorista da caminhonete relatou que o condutor do carro repentinamente atingiu a contramão, o que resultou na colisão frontal. A pista ficou totalmente interditada por aproximadamente duas horas.