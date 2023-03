Motociclista morre em batida com carro no Norte de Minas

Motociclista bateu na lateral do carro e morreu no local do acidente (foto: PMRv/Divulgação)

Um motociclista, de 47 anos, morreu em um acidente com carro na rodovia mineira MG-208, próximo ao município de Francisco Dumont, no Norte de Minas, na noite desse sábado (25/3).

Segundo informações do motorista do carro, um Chevrolet Onix, ele seguia na estrada no sentido norte quando o motociclista, que seguia no outro sentido da pista, bateu na lateral esquerda do carro.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), com o impacto, o motociclista teve a perna esquerda amputada.

Apesar da chegada do Samu e atendimento médico no local do acidente, o homem morreu.

A PMRv esteve no local e sinalizou a região.