BR-251: trânsito é totalmente liberado após mais de 30h de interdição

O trânsito na BR-251, entre Montes Claros e Francisco Sá, no Norte de Minas, foi totalmente liberado na tarde desta quinta-feira (13/4), depois de mais de 30 horas de interrupção.

A rodovia foi interditada na manhã dessa quarta-feira (12/4), quando um caminhão pegou fogo na altura do Km 519. O veículo estava carregado de enxofre, produto usado na indústria química, que libera gases tóxicos e nocivos. Por isso, houve a necessidade da paralisação do trânsito no local.

As chamas foram controladas por equipes do Corpo de bombeiros de Francisco Sá e Montes Claros.

A BR-251 é uma das rodovias federais mais movimentadas de Minas Gerais, usada, principalmente, por caminhões e carretas que viajam do Centro-Sul para o Nordeste/Norte do país.

Com interrupção no Km 519, foram formadas filas de carros de mais de 20 quilômetros nos dois sentidos da estrada. As filas de veículos chegaram até o Anel Rodoviário Norte de Montes Claros.

Com a interdição, alguns motoristas chegaram a recorrer a um desvio, passando pela MGC-122, Capitão Enéas e a “estrada da Produção” para não interromper as viagens.

Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trânsito foi liberado parcialmente no local com a operação do sistema pare e siga. Ao mesmo tempo, foi feito o trabalho de retirada do caminhão incendiado e do transbordo que restou da carga, serviço feito com cuidado para evitar riscos de contaminação.

Às 14h17, a PRF anunciou a liberação total do trânsito no trecho rodoviário.