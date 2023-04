BR-251: trânsito é parcialmente liberado após grave acidente

Rodovia foi interditada na manhã de quarta-feira, após incêndio em caminhão com carga e enxofre (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)

O trânsito na BR-251, entre Montes Claros e Francisco Sá, no Norte de Minas, foi parcialmente liberado no início da manhã desta quinta-feira (13/04).

A rodovia foi interditada desde a manhã dessa quarta-feira (12/04), quando um caminhão pegou fogo na altura do Km 519. O veículo estava carregado de enxofre, produto usado na indústria química, que libera gases tóxicos e nocivos. Por isso, houve a necessidade da interditaçãoa do do tráfego no local.

As chamas foram controladas por equipes do Corpo de bombeiros de Francisco Sá e Montes Claros.

A BR 251 é uma das rodovias federais mais movimentadas de Minas Gerais, usada, principalmente, por caminhões e carretas que viajam do Centro-Sul para o Nordeste/Norte do país. Por isso, com interrupção no Km 519, foram formadas filas de carros de mais de 20 quilômetros nos dois sentidos da estrada.

Com a interdição, alguns motoristas que seguiam no sentido Francisco Sá/Montes Claros (e vice-versa) chegaram a recorrer a um desvio, passando pela MGC 122, Capitão Enéas e a “estrada da Produção” para não interromperam as viagens.





De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o trânsito no local opera no sistema pare e siga e não há previsão para liberação total da pista, que só deve ocorrer após o transbordo da carga.

O caminhão com a carga de enxofre saiu de Salvador (BA) e seguia para o município de Vicentinópolis (GO).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista contou que foi alertado por outros condutores sobre uma fumaça no compartimento de carga do caminhão. Ele estacionou no acostamento e as chamas se alastraram rapidamente. As causas do incêndio são desconhecidas