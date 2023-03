Batida entre ônibus e carreta deixa ao menos 10 feridos na BR-251 em Minas

Condutor do coletivo ficou preso às ferragens, sendo necessário o uso de equipamentos de desencarceramento para resgatá-lo (foto: PRF/Divulgação)

Uma batida entre um ônibus e uma carreta deixou pelo menos 10 ocupantes do coletivo feridos no início da tarde desta terça-feira (21/3) na BR-251, entre os municípios de Francisco Sá e Montes Claros, no Norte de Minas. Cinco passageiros tiveram lesões graves. Ninguém morreu.