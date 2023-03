Dupla suspeita de matar jovem de 17 anos em Contagem é presa no Rio

Bruno Borges de Souza Pereira, de 26 anos, e Gabriela Rodrigues Bispo, de 24, foram presos nessa segunda-feira (20/3) (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Um homem de 26 anos e uma mulher de 24, suspeitos de envolvimento na morte de Larissa Stephanie da Silva, de 17, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram presos no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (20/3), informou a Polícia Civil mineira em coletiva à imprensa nesta terça-feira (21/3). A operação – que resultou em prisões preventivas – foi deflagrada com apoio das polícias Militar e Civil da capital fluminense.