Polícia Civil procura por trio que assassinou adolescente de 17 anos

Delegado Anderson Kopke pede ajuda e diz que denúncias podem ser feitas pelos telefones 181 ou 197 (foto: PCMG)

A Delegacia de Homicídios de Contagem procura por dois homens, Bruno Borges de Souza Pereira, de 26 anos, e e Ramon Gibson Costa, de 32, e uma mulher, Gabriela Rodrigues Bispo, de 24, apontados como autores do assassinato, em 5 de novembro de 2022, da adolescente Larissa Stephanie da Silva, de 17, cujo corpo foi encontrado na Várzea das Flores, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o delegado Anderson Resende Kopke, a adolescente foi sequestrada, agredida até a morte e teve o corpo desovado na Lagoa Várzea das Flores.

O delegado lembra que, na época, o caso teve grande repercussão pois filmagens que mostram o momento em que a adolescente foi retirada de uma boate, em Betim, passando a ser brutalmente espancada, foram postadas nas redes sociais.

“A vítima estava em uma boate localizada no Parque São João, na companhia de amigos, quando foi vista pelos suspeitos. O encontro foi eventual. Assim, os três, que já tinham rivalidade com a menina, a dominaram e a sequestraram, mesmo ante a tentativa dos amigos em interceder contra o ato criminoso”, relata o delegado.

“Eles, então, a colocaram em um veículo, conforme atestamos nas imagens recuperadas, e a levaram em direção à Várzea das Flores. Durante o caminho, ela foi espancada violentamente, inclusive com pedradas, e, depois de morta, seu corpo foi desovado naquele local”, complementa.

Motivação do crime

As investigações apontaram que o crime teve motivação passional. A vítima se relacionou durante um período com o suspeito de 32 anos e posteriormente foi apresentada ao amigo, de 26, e à esposa dele, de 24. Assim, os quatro tentaram formar uma sociedade para abrir uma boate de striptease, o que acabou não dando certo.

“Contudo, a mulher teria nutrido durante o convívio inveja e ciúmes da vítima, que era muito bonita e bastante extrovertida. Era uma menina que chamava atenção. Por isso, entendemos que houve um encontro ocasional entre os três na boate, onde os fatos tiveram início”, esclarece a delegada regional em Contagem, Elisa Moreira.

Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do trio, que está foragido.



Informações que possam contribuir para a localização dos procurados podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia Unificado (DDU) 181 ou pelo 197. O sigilo é garantido.