BH registra o dia mais frio de 2023

Mas para os fãs do frio, ainda não é o momento de tirar as blusas mais quentes do armário (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Belo Horizonte amanheceu mais gelada nesta terça-feira (11/4). O dia mais frio do ano, até o momento, foi registrado pela Estação do Cercadinho, no Buritis, Região Oeste da cidade, com 15,2°C.

Os próximos dias devem ficar sem mudanças bruscas de temperatura.









Mas para os amantes do frio, ainda não é o momento de tirar as blusas mais quentes do armário, já que os próximos dias devem se manter amenos. Nesta quarta-feira (12/4), a mínima também fica na casa dos 15°C e 16°C e máxima de 28°C, mas há tendência de elevação no fim de semana e previsão de chuva curta e isolada em BH.

"Até o final do mês, devemos ter um novo declínio de temperatura, pela atuação da massa de ar frio, mas em abril ainda não deve fazer muito frio", conclui.