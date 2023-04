Criminosos invadem transportadora e fazem reféns em MG

Na noite da segunda-feira (10/04), uma quadrilha assaltou uma empresa de transportes em Monte Sião, Sul de Minas, e fez ao menos 11 pessoas como reféns. Os criminosos levaram quatro veículos carregados com produtos de tecelagens do município. A Polícia Militar recuperou os carros e, agora, realiza operações para localizar os suspeitos.

O crime ocorreu por volta das 20h, quando 10 suspeitos invadiram a transportadora, que está situada no bairro Morada Nova. Os criminosos roubaram um caminhão, uma van e um furgão Fiorino da empresa e um Jeep Compass de propriedade de uma das vítimas. Em rota de fuga, eles levaram os reféns sentido a Ouro Fino, município vizinho.

Operação localiza criminosos em fuga

A operação empenhada pela Polícia Militar continuou nesta terça-feira e, por meio de um cerco na região, interceptou a Fiorino perto do trevo da cidade de Ouro Fino. Os criminosos deixaram o veículo e as vítimas e fugiram pela mata.

Em Borda da Mata, município vizinho a Monte Sião, os criminosos bateram o caminhão contra uma casa, mas não houve feridos. Já a van foi encontrada na mesma cidade, no bairro rural Sertãozinho. Os suspeitos de ambos veículos fugiram a pé quando viram a PM. Os objetos roubados foram abandonados no local.

Os assaltantes que levaram o Jeep Compass perderam o controle do veículo, que caiu em uma ribanceira. Eles fugiram pelo matagal e deixaram os reféns ilesos dentro do carro acidentado.

A operação de busca continua por terra, com a diligência policial, e pelo ar, com o apoio do helicóptero Pégasus da Polícia Militar.