Vídeo: criminosos entregam bilhete e incendeiam ônibus em Belo Horizonte

Um ônibus do transporte público em Belo Horizonte foi incendiado no fim da tarde desta segunda-feira (27/3) no bairro Confisco, na região da Pampulha. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas na Rua Aracy Guimarães Rosa.