Raio causa falta de energia e suspende atendimento em hospital

A Secretaria de Saúde de Montes Claros, no Norte de Minas, confirmou que um raio “com uma forte descarga elétrica” atingiu a rede de energia do Hospital l Municipal – Pronto Atendimento – Doutor Alpheu Gonçalves de Quadros, no município, na tarde de segunda-feira (10/04), durante uma chuva. Ninguém ficou ferido.

Por causa do acontecimento, na tarde de segunda-feira, o hospital suspendeu o atendimento, pois ficou sem o fornecimento de luz elétrica. O gerador próprio de energia da unidade hospitalar também foi danificado.

Nesta terça-feira, o Hospital Municipal Doutor Alpheu de Quadros permaneceu fechado. Ainda não há previsão do retorno do atendimento ao público.





“A Prefeitura de Montes Claros está trabalhando ininterruptamente para restabelecer os serviços da unidade”, informou a Secretaria Municipal de Saúde por meio de nota.

O Hospital Doutor Alpheu de Quadros fica no Bairro Santo Antônio, próximo à saída para Juramento. A Secretaria Municipal de Saúde informa que os casos de emergência que eram atendidos na unidade estão sendo encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Chiquinho Guimarães, localizada em outra região de Montes Claros, perto da saída para Pirapora.

Atendimentos

Conforme a gestão municipal, o Hospital Municipal Doutor Alpheu Gonçalves de Quadros realiza em torno de 6 mil atendimentos (adultos e pediátricos) por mês, com uma média de 200 pessoas atendidas por dia.