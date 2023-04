Hospital fica sem energia por causa de chuva e suspende atendimento em MG

Hospital Alpheu Gonçalves de Quadros ficou sem energia por causa da chuva (foto: Prefeitura Montes Claros/divulgação) O Hospital Municipal – Pronto Atendimento – Doutor Alpheu Gonçalves de Quadros, de Montes Claros, no Norte de Minas, teve o atendimento suspenso na tarde desta terça-feira (10/4), depois que a unidade ficou sem o fornecimento de energia elétrica, consequência da chuva.

De acordo com informações da prefeitura, houve uma pane (um curto-circuito) que danificou o sistema de energia elétrica do Hospital e Pronto Atendimento Municipal, situado no bairro Santo Antônio, na saída de Montes Claros para a cidade de Juramento.





A secretária municipal de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, disse que o gerador próprio do hospital também foi danificado, deixando a unidade totalmente sem luz. Por isso, o atendimento de emergência e outro serviços tiveram que ser suspensos imediatamente.

Os pacientes tiveram que ser encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Chiquinho Guimarães, situada do outro lado da cidade, perto da saída para Pirapora (BR 365), e outras unidades de urgência e emergência.

Atendimentos

Conforme a gestão municipal, o Hospital Municipal Doutor Alpheu Gonçalves de Quadros realiza em torno de 6 mil atendimentos (adultos e pediátricos) por mês, com uma média de 200 pessoas atendidas por dia.

Ainda de acordo com assessoria da prefeitura, as peças para a recuperação do gerador e do sistema de energia elétrica da Hospital Doutor Alpheu de Quadros estão sendo adquiridas em Belo Horizonte (a 430 quilômetros de Montes Claros) e deverão ser chegar ao Norte de Minas somente nesta terça-feira.



