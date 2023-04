Suspeito de incendiar companheira em Minas é preso

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta segunda-feira (10/4) que um homem de 42 anos, suspeito de atear fogo na companheira, de 48, em Itabirito, na região Central do estado, foi preso na última quarta-feira (5/4). Na ocasião, a prisão ocorreu em diligência conjunta com a Polícia Militar do município. A mulher está internada em estado grave.

O crime aconteceu na rua Capitão Antônio Marques, no bairro Vila Gonçalo, na divisa com o bairro Praia, segundo informado à reportagem pelo inspetor da Brigada Municipal, Igor Mendonça, que auxiliou no atendimento da ocorrência. “A vítima teve queimaduras de segundo grau no pescoço, no tronco, nas costas e no períneo”, explicou.