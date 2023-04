Sargento da Aeronáutica é preso em Lagoa Santa suspeito de pedofilia

A Polícia Civil encontrou conteúdo pornográfico de crianças na casa do Sargento da Aeronáutica, localizada na Vila Militar (foto: Reprodução/Google Street View)

Um sargento da Aeronáutica suspeito de cometer crimes relacionados à pornografia infantil foi preso em flagrante na quarta-feira (05/04). A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia de Polícia de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de A.T.A.M., de 35 anos, situada na Vila Militar, e no trabalho dele, no Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa - da Força Aérea Brasileira (FAB). Foram encontrados no celular do militar imagens e vídeos pornográficos envolvendo crianças.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, após autorização judicial para a realização das diligências na casa e no local de trabalho, o investigado recebeu voz de prisão e está detido na unidade da Aeronáutica de Lagoa Santa sob os cuidados da justiça. Além dos aparelhos telefônicos, foram apreendidos um pendrive, uma câmera fotográfica e um notebook.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é considerado crime a aquisição de pornografia infantil. O artigo 241 considera crimes os atos de adquirir, possuir ou armazenar material que contenha qualquer forma de registro de sexo ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes. O referido estatuto prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

A Polícia Civil de Minas Gerais ressalta que as vítimas devem denunciar casos de pedofilia no disque 100.