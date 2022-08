Professor de vôlei do ensino público é preso por pedofilia

Polícia prende professor de Itajubá por pedofilia. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Um homem de 34 anos que dava aulas de vôlei em Itajubá, no interior de Minas, foi preso em operação da Polícia Civil, nessa terça-feira (17/8). As vítimas identificadas são três crianças, alunas dele na rede municipal de ensino da cidade. Ele foi preso quando participava de um evento esportivo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Pedofilia com alunos

Conforme a investigação, o suspeito aproveitava a função de professor para praticar a pedofilia. Ele prometia aos alunos oportunidades em clubes renomados de vôlei e praticava atos libidinosos com as vítimas.



Policiais descobriram que ele iria participar do evento em Uberlândia e pediram à justiça um mandado de prisão. O professor segue preso, no Presídio de Uberlândia, enquanto aguarda transferência. A polícia segue com a investigação.





A reportagem pediu informações para a Prefeitura de Itajubá sobre a situação do professor que dá aulas na rede municipal. A prefeitura não respondeu até o fechamento desta reportagem.

(Nayara Andery/ Especial para o EM.)