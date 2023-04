Procurado pela Interpol, mineiro que matou mulher é encontrado em Portugal

O homem foi condenado por matar uma mulher enquanto ela segurava o filho de um ano (foto: PF/Divulgação) Um homem, de 33 anos, que estava em Portugal como foragido da Justiça Mineira, foi extraditado e chega a Minas Gerais nesta quinta-feira (6/4). Natural de Governador Valadares, ele era procurado pela Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal).













Leia também: PF realiza operação contra tráfico internacional de drogas na Grande BH O crime aconteceu no dia 6 de julho de 2009, em Governador Valadares. O foragido disparou na cabeça da vítima enquanto ela carregava, em seu colo, o filho de apenas um ano de idade. A extradição do foragido foi possível pois havia contra ele um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Governador Valadares.





Com isso, o Núcleo de Cooperação Internacional/Interpol da Polícia Federal em Minas Gerais incluiu esse mandado de prisão na lista de procurados internacionais, possibilitando não só a extradição como a localização do foragido por parte da polícia portuguesa.



O preso será encaminhado ao Complexo Penintenciário Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e ficará à disposição da Justiça.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata