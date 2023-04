No final da tarde desta quarta-feira (5/4), um micro-ônibus circular bateu em um poste e começou a pegar fogo. O acidente aconteceu no bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio se alastrou para uma vegetação próxima e, até o momento, 10 pessoas estão feridas.

As primeiras informações dão conta de que uma pessoa passava pela rua Haiti, local do acidente, viu passageiros pulando do veículo e, em seguida, solicitou a presença do Corpo de Bombeiros.

Acidente afetou a rede elétrica da região (foto: Clarice Campolina)

A Cemig foi acionada para apoiar no corte da energia da fiação que rompeu durante o choque com o ônibus. Há uma interrupção parcial no fornecimento dos bairros Belvedere e Sion.

Matéria em atualização.