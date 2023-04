Responsável por acidente de trânsito em Igarapé se entrega à Polícia Civil

Vinícius Alves Fonseca, de 28 anos, vítima que morreu no acidente (foto: Reprodução/Instagram) O homem envolvido no acidente fatal de trânsito que deixou uma vítima em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, se entregou à Polícia Civil do município na manhã desta quarta-feira (5/4). Na ocasião do acontecido, o homem fugiu sem prestar socorro à vítima. O acusado foi ouvido pelo delegado de plantão.





Diante da impunidade do homem que conduzia o carro, os moradores de Igarapé mobilizaram protestos para pressionar o acusado a se entregar à justiça. O funeral da vítima, no Velório Municipal, reuniu centenas de pessoas.

O acidente

Na última sexta-feira (31/3), Vinícius Alves Fonseca, de 28 anos, andava de moto pelas ruas de Igarapé, quando um carro colidiu com a motocicleta, em alta velocidade. A vítima foi arremessada e morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O condutor do automóvel fugiu do local do acidente sem prestar socorro.





