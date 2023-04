Jovem de 23 anos é brutalmente assassinado em Setubinha

Crime aconteceu em Setubinha, no Vale do Mucuri

Um homem, de 23 anos, foi brutalmente assassinado no Bairro Planalto, em Setubinha, no Vale do Mucuri.

Segundo a Polícia Militar, na noite dessa terça-feira (4/4), a vítima foi alvo de uma emboscada, no meio da rua. Um indivíduo armado e com o rosto coberto, atirou várias vezes em direção à vítima. Depois de ser baleado, o homem caiu no asfalto e passou a ser agredido com golpes de barra de ferro na cabeça.

Populares chamaram a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima já morta.





Tentativa de assalto em loja de BH é frustrada com a chegada da polícia Enquanto aguardavam a perícia da Polícia Civil, os policiais militares foram abordados por uma mulher que disse ser companheira da vítima. Ela mostrou umas conversas, em rede social, em que mostram a vítima sendo cobrada a devolver objetos que pegou emprestado.

Uma das conversas mostrava que a vítima vinha sendo cobrada a pagar por uma peça de moto que pegou emprestada. De posse das informações, os PMs foram até a casa da pessoa que fez a cobrança. No local, o homem confirmou que emprestou a peça da moto e que estava cobrando o valor do objeto. Contudo, negou o crime. Como os policiais não encontraram nada de irregular, o homem não foi detido.

Outras dívidas

Durante a ocorrência, os policiais militares receberam informações de que a vítima tinha contraído outras dívidas. Uma delas era a respeito de uma arma de fogo que a vítima perdeu e que pertencia a um homem que mora na zona rural da cidade.



Os PMs foram até o sítio do rapaz, que confirmou que entregou a garrucha para que a vítima guardasse. No entanto, a vítima disse que perdeu a arma no trajeto para a cidade. No local, os policiais não encontraram nada de ilícito e o homem não foi detido.

Depois, os PMs receberam informação de que a vítima tinha uma dívida oriunda de uma troca de carros. Ao chegarem na casa do homem que fez a transação, ele confirmou que a vítima o devia um valor em dinheiro, não especificado. O homem negou ter cometido o crime. Contudo, na casa dele, os policiais encontraram maconha enterrada no quintal. Por isso, o homem foi detido por tráfico de drogas.

Em relação à morte da vítima, a Polícia Civil está investigando o caso.