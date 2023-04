Ex-policiais são suspeitos de liberar veículos apreendidos irregularmente

Em Cássia, um policial civil, um ex-policial militar e um administrador do pátio credenciado do Detran são suspeitos de receber vantagens indevidas para liberar carros apreendidos (foto: Wikipedia/Reprodução)

Por intermédio da 1ª Promotoria Públca da Comarca de Cássia, no interior de Minas Gerais, o Ministéro Público Estadual (MPE) denunciou um policial civil, um ex-policial militar e um administrador do pátio credenciado do Detran, por suspeita de liberação irregular de veículos apreendidos no município.