Copasa pode tirar tarifa social de usuários com cadastro irregular

Comunicado foi feito pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) nesta sexta-feira (14/10) (foto: Copasa/Divulgação)





Por Bruno Luis Barros



A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou nesta sexta-feira (14/10) que a tarifa social da empresa – disponibilizada às famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) – poderá ser suspensa a partir de dezembro deste ano para os usuários que não realizarem a atualização cadastral.

Segundo a companhia são 682.456 famílias no estado que fazem uso da tarifa social – responsável pela redução de até 50% no valor da conta de água e esgoto.

Nesse sentido, a Copasa está comunicando os usuários por meio de informativo nas faturas deste mês. O informe também chegará junto com a cobrança de novembro.

A redução no valor da conta é calculada de acordo com a utilização do serviço – ou seja: quanto menor for o consumo de água do imóvel, maior será o desconto, sendo limitado até 20 mil litros.

Para poder contar com o benefício da tarifa social, o primeiro passo é procurar o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município para inscrição ou atualização do cadastro no CadUnico. Posteriormente será fornecido um documento chamado “Folha Resumo”.

Em seguida, o cliente deve entrar em contato com a Copasa, por meio de um dos canais de relacionamento com o cliente, e, além da “Folha Resumo”, apresentar o CPF e a conta atual do imóvel a ser cadastrado no programa. Após análise da documentação – e caso o usuário não tenha cometido nenhum erro no processo – , o desconto começará a ser concedido na próxima conta.