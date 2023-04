PM de Minas Gerais e SP prendem ladrões de shopping paulista

Foram recuperados mais de 100 aparelhos celulares, além das armas usadas no assalto (foto: PMMG)

Um pedido de ajuda da Polícia Militar de São Paulo, para a PM mineira, resultou na prisão de dois ladrões que roubaram o Bragança Garden Shopping, em Bragança Paulista. Eles foram cercados e capturados em Extrema, no sul de Minas, na noite de sexta-feira (31/3). Mais de 100 aparelhos celulares foram recuperados.

Os ladrões roubaram uma loja no shopping paulista e fugiram em seguida. Como a cidade paulista está próxima da fronteira com Minas Gerais, um alerta foi emitido para a PM mineira.

O contato foi feito com o 59º Batalhão de Polícia Militar. Imediatamente, os setores de inteligência e militares das duas polícias passaram a trabalhar juntas, com uma constante troca de informações. Isso possibilitou chegar a um consenso, de que os ladrões teriam fugido no sentido de Extrema.

Dessa maneira, as entradas da cidade foram fechadas. Os dois ladrões foram avistados e tentaram fugir, mas foram perseguidos e presos. Um deles chegou a entrar no matagal próximo ao Portal Sul de Extrema. Ele tentou se esconder em meio a vegetação, quando foi preso.

O outro foi capturado nas proximidades da entrada da cidade. Um terceiro indivíduo foi pego também no local. Com esses autores foram encontrados 115 celulares, uma barra de maconha, uma submetralhadora e um revólver.