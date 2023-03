Incêndio no Detran de BH destrói cerca de 50 veículos

Cerca de 50 carros foram atingidos pelo fogo que começou na área externa de pátio (foto: CBMMG / Divulgação) Veículos que estavam estacionados no pátio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte, ficaram queimados depois que um incêndio atingiu o local no início da noite desta sexta-feira (31/3).





Até a pblicação desta matéria não havia informações sobre o que teria provocado o fogo. A estimativa é que 50 veículos foram atingidos. A ocorrência ainda está em andamento.





Nota da Polícia Civil

"A respeito de um incêndio que atingiu o pátio do Detran no bairro Goiânia, nesta sexta-feira (31/3), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que requisitou a presença da perícia para coletar e identificar vestígios que subsidiarão a investigação que apura a causa e circunstâncias do ocorrido. Nenhuma linha de investigação é descartada. Sobre a quantidade de veículos atingidos, a PCMG informa que aguarda a finalização dos laudos periciais que irão apontar os danos provocados pelo incêndio."

Esta matéria está em atualização.