Carlos Prates: pousos e decolagens estão proibidos a partir de amanhã

Governo de Minas vai respeitar a decisão do Governo Federal (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press) A partir deste sábado (1º de abril), pousos e decolagens estão proibidos no Aeroporto Carlos Prates. O Governo de Minas confirmou o fechamento do local por meio de uma nota enviada à imprensa.









Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade afirma que levou em conta a complexidade da operação de desmonte, mas apesar dos esforços, respeita a decisão do Governo Federal de manter o fechamento neste sábado.

Veja a nota na íntegra:

"Conforme informado ao longo dessa semana, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, solicitou, nesta semana, ao Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que o processo de desmonte do Aeroporto Carlos Prates fosse prorrogado pelo período de 6 meses, para que fosse possível realizar e implementar um planejamento a respeito do aeródromo de maneira mais adequada, organizada e segura e com tempo hábil para reorganização de todos os envolvidos.





O pedido levou em conta a complexidade da operação, que envolve diferentes atores atuantes no aeroporto, bem como a necessidade de um adequado planejamento para minimizar os impactos sociais, incluindo possíveis perdas de empregos e a não execução de serviços já contratados.





Apesar dos esforços empreendidos, o Governo de Minas respeita a decisão do Governo Federal de manter o plano de desmobilização e se coloca à disposição da Prefeitura de Belo Horizonte e dos cidadãos para contribuir no processo de desmonte, observando as limitações legais".

O Estado de Minas entrou em contato com o Ministério de Portos e Aeroportos e aguarda retorno.