Criança de 2 anos some e é encontrada 13 horas depois próxima a uma lavoura

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e moradores da região se empenharam nas buscas pelo garoto (foto: Sala de Imprensa CBMMG/Divulgação) A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) tenta resolver um mistério: como um menino de apenas 2 anos e 8 meses desapareceu no quintal de sua residência, enquanto brincava em um velotrol, na comunidade de Córrego Jaguaraí, distrito da cidade de Reduto, na Zona da Mata Mineira, na tarde dessa segunda-feira (27/3). A criança foi encontrada nesta terça (28/3), próxima a uma lavoura de café.









Segundo o Corpo de Bombeiros, a residência onde o menino e seus pais moram é cercada por plantações de milho e café. Na manhã de hoje (28/3), por volta das 6h, depois de quase 13 horas desde o sumiço, a criança foi encontrada cerca de 1 km da residência, próximo a uma lavoura de café.









Leia também: Criança de 1 ano e 8 meses que havia desaparecido é encontrada em Campestre Em um breve relato, José de Andrade, um morador da região conta o momento em que encontrou o menino. "Hoje acordei cedo, peguei meu cavalo e resolvi ir em um lugar diferente, mais distante. Graças a Deus, eu encontrei ele no alto de uma lavoura", disse.





Segundo a tenente da PMMG Suelen Mafra, no local onde o menino foi encontrado havia uma chupeta que estava com ele no momento do desaparecimento. As equipes no local estão em busca de pistas que levem ao motivo do sumiço. Após o resgate e o primeiro atendimento, a criança foi encaminhada ao pronto atendimento de Manhuaçu.



