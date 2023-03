Metrô de BH: greve aumenta intervalo de viagens

Apesar do anúncio de greve, metrô de BH funciona nesta terça-feira (28/3) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

Reivindicações dos metroviários

O tempo de intervalo entre as viagens do metrô de Belo Horizonte está maior nesta terça-feira (28/3), devido a uma nova greve dos metroviários. Os passageiros chegam a esperar por mais de 20 minutos pelo transporte.O intervalo entre as viagens, que é de 7 a 10 minutos em horário de pico, é de 15 a 20 minutos durante todo o dia. Segundo o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG), além do atraso, a frota de trens em circulação também está reduzida. Nesta terça-feira, apenas 8 dos 21 trens estão rodando para atender a população. A greve segue por tempo indeterminado.A categoria planejava uma paralisação total do serviço a partir de hoje, mas nem todos aderiram ao movimento. Conforme a entidade, cerca de 10% do efetivo de funcionários está trabalhando."O sistema está rodando de forma precária. Quem está operando são os trabalhadores que não aderiram ao movimento", comenta o secretário-geral do Sindimetro-MG, Daniel Carvalho, em entrevista à reportagem do Estado de Minas.O anúncio da nova paralisação foi feito na última sexta-feira (20/3), menos de quatro dias após a retomada das atividades, que ficaram 34 dias suspensas . "Não sabemos qual estratégia a empresa vai adotar. Se vai tentar manter esse ritmo com um intervalo mais longo entre as viagens. O fato é que isso não é sustentável por muito tempo", diz Daniel.Segundo o secretário-geral do Sindimetro-MG, a estratégia de manter o funcionamento com quadro de funcionários reduzido também pode trazer riscos para a segurança dos passageiros. "Ficamos bastante temerosos. Com viagens muito espaçadas, pode a ver um aumento no fluxo de passageiros, causar superlotação, desconforto e ainda trazer riscos para todos", afirma.A greve é uma forma de pressionar o poder público diante da insegurança em relação aos 1.600 postos de trabalho."Continuamos pleiteando uma medida efetiva para manter o emprego público desses funcionários. Nós enxergamos que dá para garantir transferências para outras unidades da CBTU", aponta o secretário-geral do Sindimetro.A categoria não está satisfeita com a incorporação dos colaboradores à empresa que assumiu a gestão da CBTU. "A transferência desses empregados da esfera pública para privada tem um prejuízo enorme, porque eles podem ser mandados embora ao bel-prazer da empresa privada", protesta Daniel.