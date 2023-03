Dezenas de bairros da Grande BH estão sem água neste domingo; veja lista

Previsão é que abastecimento seja restabelecido, gradativamente, no decorrer da noite de hoje (foto: Pixabay)

Bairros das cidades de Belo Horizonte, Contagem e Ibirité, na Região Metropolitana, estão sem água neste domingo (26/3).

Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o abastecimento foi interrompido devido a uma manutenção operacional.

A previsão é de que o abastecimento seja restabelecido, gradativamente, no decorrer da noite de hoje.

Veja a lista de bairros sem água

Belo Horizonte: Ademar Maldonado, Alpes, Alta Tensão I, Araguaia, Atila de Paiva, Barreiro, Bernadete, Betânia, Bonsucesso, Brasil Industrial, Buritis, Cardoso, Castanheira, CDI Jatobá, Cinquentenário, Conjunto Ernesto do Nascimento, Conjunto Flavio de Oliveira, Conjunto Jatobá, Conjunto Joao Paulo II, Conjunto Santa Maria, Conjunto Túnel Ibirité, Das Industrias I, Diamante, Distrito Industrial do Jatobá, Estoril, Estrela do Oriente, Flavio Marques Lisboa, Gutierrez, Havaí, Independência, Itaipu, Jardim América, Jatobá, Leonina, Liberdade, Lindéia, Mangueiras, Marajó, Marilândia, Milionários, Miramar, Nova Granada, Nova Suissa, Novo das Industrias, Novo Santa Cecilia, Olaria, Palmeiras, Petrópolis, Pongelupe, Salgado Filho, Santa Cecilia, Santa Helena, Santa Lucia, Santa Margarida, Santa Sofia, São Bento, Serra do Curral, Solar do Barreiro, Teixeira Dias, Tirol, Urucuia, Vale do Jatobá, Ventosa, Vila Atila de Paiva, Vila Cemig, Vila Corumbiara, Vila Esperança, Vila Formosa, Vila Nova Paraiso, Vila Pinho, Vila Piratininga e Washington Pires.

Contagem: Amazonas, Bandeirantes, Conjunto Parque das Mangueiras, Inconfidentes, Industrial 3 Seção, Industrial Itaú, Industrial Santa Rita, Jardim Industrial, Santa Maria, Vila Pernambucana e Vila Ruy Barbosa.

Ibirité: Durval de Barros, Ideal, Itaipu, Los Angeles, Marilândia, Parque Elizabeth, Piratininga, Primavera, Serra Dourada, Sol Nascente, Vila dos Operários e Washington Pires.