Alunos se fantasiam de 'coisas que só têm no Brasil' e viralizam

Uma turma do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola de Caratinga, na Região Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, inovou na dinâmica do "Dia D", que é o dia de ir fantasiado para o colégio. O tema era “coisas que só têm no Brasil" e alunos investiram em looks como Louro José, Empreguetes, Repórter da Choquei e até personagens da propaganda da linha de telefone Tim.

A fantasia que mais chamou atenção na internet foi a dupla Louro José e Ana Maria Braga, do programa da TV Globo ‘Mais você’. “Perdi tudo com a tinta verde”, comentou um perfil do Tiktok no vídeo.





A aluna que se vestiu de Dona Hermínia, personagem de Paulo Gustavo, que foi a primeira a aparecer na gravação, também conquistou o público.







“Comecei emocionada com a Dona Hermínia e sai traumatizada com Louro José”, escreveu outro usuário da rede social.

comovente a dedicação do trio de dois da TIM e do louro jose %u2014 dryl (@hidden_dryl) March 22, 2023

Nos comentários, outros estudantes compartilharam que fizeram este tema nas dinâmicas do terceiro ano. “Me vesti de Inês Brasil”, comentou um perfil no Tiktok.