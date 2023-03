Vídeo de universitária que levou filho nas aulas viraliza; assista

A estudante do 7º período de Nutrição da Uemg (Universidade do Estado de Minas Gerais)- Unidade Passos Nathália Ferreira Rocha, de 26 anos, tem uma vida (quase) normal. Ela estuda, cuida da família, mas tem um diferencial: viralizou nas redes sociais por levar o pequeno Murilo Tsuha nas aulas que frequenta na universidade. Somente no Tik Tok Nathália tem 86 mil seguidores e dá dicas de como ser mãe.



O pequeno Murilo, agora com 10 meses, vive grudado na mãe. Não solta nem pra ela ir à universidade. "Adoro ter meu filho comigo. Conversei com a coordenação do curso e eles concordaram em deixar meus filho ficar comigo durante as aulas", conta, orgulhosa. A jovem é técnica em enfermagem e trabalhou na Santa Casa de Misericórdia de Passos, no laboratório, até 37 semanas de gestação. Terminou a licença maternidade, voltou, mas ficou apenas um mês. Pediu demissão. Nesse tempo, já cursava Nutrição.



Se Murilo dá trabalho? Nathália garante que não. Ele interage com os 30 colegas da mamãe-coruja. “Todos gostam muito dele e ele é comunicativo, brincalhão. Problemas de relacionamento nunca houve”, diz Nathália.

Nathália segura Murilo, de jaleco, durante uma das aulas práticas do curso de Nutrição da Uemg-Passos (foto: Arquivo pessoal)

Quando começou a levar Murilo para a faculdade ele tinha três meses de vida. Nathália o amamentou até o 7º mês, enquanto estudava oferecia o seio ao filho na escola. Hoje, ele está na mamadeira, mais trabalho ainda.



A mãe diz que o filho quase não chora. Quando dá um chorinho é porque está com fome e já leva a mochila pronta com água morna na garrafa térmica, leite, fraldas para trocar e brinquedinhos para distrair o Murilo. “E minha vida é comum, estudo e cuido da minha família. Meu marido, Luiz Felipe, é técnico de enfermagem e biomédico”, conta.

O país onde pais estressados têm direito a férias de 3 semanas em spa A mãe diz que o filho quase não chora. Quando dá um chorinho é porque está com fome e já leva a mochila pronta com água morna na garrafa térmica, leite, fraldas para trocar e brinquedinhos para distrair o Murilo. "E minha vida é comum, estudo e cuido da minha família. Meu marido, Luiz Felipe, é técnico de enfermagem e biomédico", conta.

Sobre virar uma celebridade, Nathália não se sente assim. "Gosto de compartilhar a minha maternidade minha história, dicas, enfim, tudo relacionado à maternidade. E fico muito feliz que tenha tido visibilidade porque recebi muitas mensagens de mães que animaram voltar aos estudos. Então, fico feliz de poder inspirar outras mães a voltar a se cuidar, cuidar dos estudos”, conta.



Murilo ganhou até um jalequinho com o seu ome bordado no bolso para frequentar as aulas práticas. Se quer que o filho seja nutricionista como a mãe no futuro, Nathália diz que quer vê-lo crescer com saúde e sabedoria para escolher a sua melhor profissão. Por enquanto, até o fim do ano, Murilo vai ser o mascotinho da turma de Nutrição da Uemg/Passos.