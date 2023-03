Entregadores fazem buzinaço na casa de homem que teria agredido motoboy

O caso começou quando o entregador foi até o bairro Lagoinha, zona sul da cidade do Triângulo Mineiro. No local, ele buzinou algumas vezes, aguardou e ninguém saiu. Por isso, buzinou novamente.

O homem que havia feito o pedido, então, apareceu na porta de casa nervoso e, segundo o motoboy, passou a questioná-lo sobre a buzina. Com os ânimos exaltados, ele pegou a chave da moto e deu um tapa no rosto do entregador.