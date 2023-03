Mulher e enfermeira brigam em unidade de saúde de Uberlândia

Momento em que as duas mulheres começam a brigar (foto: Reprodução/Redes sociais) Uma mulher que aguardava atendimento e uma enfermeira de uma unidade de saúde de Uberlândia se envolveram em uma briga na noite desta terça-feira (21/3). O momento em que elas trocam agressões foi filmado e ganhou grande repercussão na internet.

Há mais de um vídeo sobre o caso e num deles, feito pela mulher que esperava atendimento, é mostrada uma paciente caída no chão da Unidade de Atendimento Integrado (USI) do bairro Planalto. A autora do flagrante diz que a paciente desmaiou aguardando atendimento e é possível ver que servidores chegam ao local com uma maca.







A filmagem termina com uma tentativa de que o vídeo continue sendo feito. A enfermeira que se envolveu na briga é quem tenta parar a gravação, mas a autora protesta, informando que ela não poderia pegar seu aparelho celular.





O vídeo seguinte já é o da briga em si e mostra não só as duas mulheres, mas várias pessoas participando da confusão.







Testemunhas disseram que a autora do primeiro vídeo tirava satisfações sobre atendimento considerado ruim na UAI, mostrando ainda que o local estava lotado. Servidores teriam tentado impedir a gravação e a enfermeira entrou em luta com a mulher.





Houve registros de boletins de ocorrência entre os envolvidos.





Em nota, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), que administra a UAI Planalto, repudiou “quaisquer atos de violência e reforça que todos os seus colaboradores estão orientados a tratar seus pacientes e acompanhantes com cordialidade e respeito”.









A SPDM ainda disse que os atendimentos ocorriam normalmente, priorizando o grau de urgência e classificação de risco de cada caso.





"Da mesma forma que nós preservamos para que todas as pessoas tenham sua integridade garantida, temos a mesma preocupação com a equipe que atende a nossa população. Tomamos medidas de solicitar um policiamento mais intenso para todas as nossas unidades uma vez que estamos passando, nacionalmente, por um momento de grande fluxo nas unidades de saúde decorrente da dengue. Para vocês terem uma ideia, hospitais privados estão lotados. Em Uberlândia, criamos já sete salas de hidratação e, mesmo assim, nossas unidades estão cheias. Pedimos a todos que tenham calma e respeito com as equipes de saúde. Da mesma maneira que as equipes devem respeitar os munícipes", disse o secretário de Saúde de Uberlândia, Clauber Lourenço.