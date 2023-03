Servidor assedia sexualmente menor de 14 anos em prefeitura de MG

Prefeitura de Cássia diz que está tomando todas as medidas cabíveis ao caso (foto: Redes sociais)

Um funcionário público da Prefeitura de Cássia, no Sudoeste de Minas, é suspeito de praticar assédio sexual contra uma adolescente de 14 anos. A menor é aprendiz do projeto “Vem Ser” e atua no paço.