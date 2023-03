PF de Uberaba prende dois suspeitos com arquivos de abuso sexual infantil

PF de Uberaba cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em residências da cidade (foto: PF de Uberaba/Divulgação) A Polícia Federal (PF) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, por meio da Operação Expecto Patronum, prendeu em flagrante, nessa terça-feira (21/3), dois homens, suspeitos de armazenar e compartilhar material pornográfico infantil na internet. Além disso, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em residências do município.



Durante as buscas da operação, policiais federais apreenderam computadores, aparelhos celulares, entre outras diversas mídias. “Esse material será submetido à perícia criminal com o objetivo de identificar se há ou não o envolvimento dos presos com a prática de outros crimes e se ocorreu a participação de outras pessoas”, explica o delegado.



Ainda conforme Aguiar, as penas para os crimes de compartilhar e armazenar material com conteúdo de pornografia infantil variam de 3 a 6 anos de reclusão e multa.



“O termo “Expecto Patronum” tem origem no latim, cujo significado remete à esperança por um protetor. Nesse sentido, a Polícia Federal age na persona desse guardião, protegendo e livrando os seres inocentes e puros de toda a maldade e medo”, finalizou.