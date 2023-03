Jovem, de 19 anos, morre em acidente de moto no dia em que comemorava CNH

Keven Augusto Arvelos faleceu pouco tempo depois de dar entrada no Hospital Regional Antônio Dias (foto: Redes Sociais/Divulgação) Keven Augusto Arvelos, um jovem motociclista, de 19 anos, morreu em Patos de Minas (Alto Paranaíba) após perder o controle do seu veículo no momento em que passava por uma lombada, localizada Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, no início da madrugada dessa terça-feira (21/3). Em seguida, segundo informações do 12º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), a vítima caiu da moto e bateu a cabeça contra a calçada.

“A vítima se encontrava em parada cardiorrespiratória, com um traumatismo craniano grave. Após a atuação do Corpo de Bombeiros e do Samu, a vítima apresentou novamente pulsação e respiração e foi conduzida ao Hospital Regional, em estado grave”, diz trecho de nota do 12º BBM.

Segundo informações de registro da Polícia Militar (PM), o jovem faleceu pouco tempo depois de dar entrada no Hospital Regional Antônio Dias.

Amigos da vítima relataram aos militares que no mesmo dia do suposto acidente, a vítima havia tirado a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e comemorava a conquista.

Além disso, jovem teria comprado a motocicleta há apenas alguns dias.