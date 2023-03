Motorista morre afogado ao cair de ponte com caminhão em rio

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista passava pela ponte da Umbaúba, quando perdeu o controle do veículo e o caminhão caiu dentro do Rio Preto.

“Conseguimos localizar a vítima e um mergulhador conseguiu adentrar na cabine e extraiu a vítima, que estava sem vida, infelizmente”, disse o Tenente Dornellas, que estava responsável pela operação.

O caminhão transportava sucata e vinha de Visconde de Rio Branco com destino a Muriaé. Um trajeto de 80 quilômetros, aproximadamente. O veículo precisou ser guinchado para ser retirado do Rio. Segundo o Tenente Dornellas, os motoristas precisam ter atenção ao passar pela região do Umbaúba.

“A pista vai se estreitando e todo cuidado é pouco, com frenagem, motor e velocidade controlada”, finalizou.