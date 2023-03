Idoso cai em buraco aberto para construção de prédio

Um idoso, de 61 anos, caiu em um buraco aberto para fundação de prédio em Manhuaçu, na Zona da Mata, na tarde dessa segunda-feira (20/1).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima trabalha na construção civil e caiu de altura de aproximadamente de 4 metros.

O homem foi avaliado pelas equipes de resgate e pelo Samu.Eles constataram escoriações leves pelo corpo e uma suspeita de lesão na coluna cervical, devido a queixa de dores no pescoço, paralisia de membros superiores, além de muita dor.

Os militares imobilizaram a vítima com técnicas específicas de salvamento terrestre para retirar o idoso do local do acidente.

Idoso, de 61 anos, foi resgatado com escoriações pelo corpo e suspeita de lesão na coluna cervical (foto: CBMMG)

A vítima foi entregue à equipe do Samu, que conduziu o idoso ao pronto atendimento municipal. Não se sabe o estado de saúde dele nesta terça-feira.