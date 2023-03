Três pessoas são presas com carros lotados de eletrônicos

Três pessoas foram presas na MG-050 com os carros lotados de produtos eletrônicos nessa segunda-feira (20/3). A primeira apreensão foi na altura do km 154, em Pedra do Indaiá, no Centro-Oeste de Minas, e a segunda foi no km 334, em Passos, no Sul de Minas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), durante patrulhamento preventivo, os militares estranharam o comportamento de um motorista de um carro Chevrolet Corsa Classic e deram ordem de parada.

Além do motorista, de 25 anos, uma mulher, de 30, também estava no veículo. Os policiais fizeram buscas no interior do carro, que estava carregado de eletroeletrônicos e mercadorias diversas oriundas do Paraguai.

Motorista e passageira foram presos em flagrante na altura do km 154 da MG-050 (foto: PMRv/Divulgação)

O casal foi preso e encaminhado para a Polícia Federal de Divinópolis juntamente com o veículo e a carga apreendida.

Pouco depois, na altura do km 334 da MG-050, um carro Chevrolet Classic, conduzido por uma mulher, de 40 anos, foi parado e vistoriado.

Dentro do veículo, os militares encontraram diversos produtos eletrônicos oriundos do Paraguai. A motorista assumiu a propriedade do material, mas não informou para onde levaria os produtos.

Motorista do carro assumiu a propriedade do material, mas não informou para onde levaria os produtos (foto: PMRv/Divulgação)

Foi dada voz de prisão para a mulher, que foi conduzida para a Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis juntamente com os produtos e o carro apreendido.