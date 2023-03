Eletrônicos sem nota fiscal são apreendidos na BR-381

Mercadoria foi apreendida e lacrada pela Receita Federal para posterior avaliação e contabilização (foto: PRF/Divulgação)

Aparelhos eletrônicos sem nota fiscal foram apreendidos na tarde dessa quarta-feira (15/3) em um ônibus na altura do km 609 da BR-381, em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas.

O ônibus, que saiu de São Paulo com destino a Bahia, foi parado durante operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Receita Federal.

Ao vistoriarem as bagagens transportadas no bagageiro do veículo, os agentes localizaram 16 caixas contendo televisões, caixas de som, rádios, mini televisões digitais, suprimentos diversos para consertos de celulares.

Todo o material é de origem estrangeira e estava sem a devida documentação fiscal. As mercadorias foram apreendidas e lacradas pela Receita Federal para posterior avaliação e contabilização.

Na terça-feira (14/3), outra operação da PRF e da Receita apreendeu cerca de R$ 900 mil em eletrônicos também na BR-381, altura de Sabará, na Grande BH. Na ocasião, 6,5 quilos de cocaína e 2 kg de pólvora para recarga de munição também foram apreendidos.