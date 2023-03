Operação mira quadrilha que aplicava golpe em militares

Quadrilha convencia militares a depositar valores em dinheiro sob alegação de receber honorários em processos judiciais (foto: MPMG/Divulgação)

Como funcionava o golpe

Uma quadrilha especializada em aplicar golpes contra policiais militares e agentes da Força Armada foi desarticulada pelo Ministério Público de Minas (MPMG) em uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (15/3). Segundo as investigações, o esquema gerou um prejuízo de mais de R$700 mil.Os alvos eram militares da reserva e pensionistas, geralmente pessoas idosas ou portadoras de doenças graves. Mais de 30 pessoas caíram no golpe. Uma das vítimas chegou a perder mais de R$200 mil.A operação, apelidada de "O Ilusionista", cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ibirité, Mateus Leme e São Francisco.Com uma história bem arquitetada, os criminosos diziam às vítimas que elas teriam direito a receber uma quantia em dinheiro por causa de ações judiciais contra entidades de previdência privada ou de seguros de vida.As vítimas, então, depositavam grandes valores em dinheiro na conta dos estelionatários, sob a alegação de que esses valores seriam necessários para pagar honorários ou custas processuais e seriam ressarcidos depois.Para dar credibilidade ao golpe, eles ainda utilizavam nomes de autoridades do alto comando da Polícia Militar.