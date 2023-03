Motociclista morre em batida com carreta no Anel Rodoviário

Condutor da carreta foi avisado do acidente por outros motoristas e acionou o socorro (foto: Reprodução)

Um motociclista, de 36 anos, morreu em um acidente com uma carreta na altura do km 466 do Anel Rodoviário, no Bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (14/3).

Segundo a Polícia Militar, o condutor da carreta contou aos militares que seguia na rodovia no sentido Vitória quando foi avisado por outros motoristas que uma motocicleta bateu na traseira do veículo.

Ele, então, estacionou a carreta e acionou o socorro. O condutor ainda afirmou que não sentiu o impacto da batida e não escutou barulho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e a médica constatou a morte do motociclista.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da carreta fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e o rabecão removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).