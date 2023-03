Homem é preso por violência doméstica na Estação São Gabriel, em BH

A vítima, uma mulher de 41 anos, relatou que as agressões começaram em casa, no bairro Aarão Reis, Região Norte de BH, por volta das 7h da manhã, quando ela saía para o trabalho.

De acordo com a mulher, o parceiro estava sob efeito de álcool e drogas quando passou a acusá-la de traição e agredi-la com socos e chutes na boca.Após as agressões, o homem entrou num ônibus com destino à estação São Gabriel. A mulher então o seguiu e, ao avistar a equipe da da Guarda Civil Municipal (GCM) , pediu ajuda. A vítima informou ainda que as agressões que ela sofre dele são constantes.