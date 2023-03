Motorista de caminhão desvia de vacas e morre em batida com carro

O motorista do caminhão, de 34 anos, ficou preso às ferragens após a batida (foto: Sala de Imprensa CBMMG/Divulgação)

Uma batida entre um caminhão que transportava leite e um carro de passeio deixou um homem morto e duas vítimas feridas em Barroso, cidade próxima a Barbacena, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. O acidente ocorreu na noite dessa quarta-feira (8/3), por volta das 21h, na BR-265, na altura do km 223.





Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), ao chegar ao local da batida, a equipe constatou que um Honda Civic, que trafegava no sentido Barroso para Barbacena havia colidido com um caminhão Volkswagen, de Antônio Carlos, que transitava no sentido contrário.













O motorista do caminhão, de 34 anos, estava preso entre as ferragens e foram iniciados, por parte dos militares, os trabalhos para a retirada da vítima. Nesse momento, o médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) atestou a morte do homem. Após os trabalhos realizados pela perícia da Polícia Civil de Minas Gerais, o corpo foi retirado e repassado à funerária presente no local.

A mulher que estava como passageira no caminhão e o homem que dirigia o veículo de passeio foram levados para o Hospital Regional de Barbacena com ferimentos.







A mulher que estava como passageira no caminhão e o homem que dirigia o veículo de passeio foram levados para o Hospital Regional de Barbacena com ferimentos.





A Polícia Rodoviária Federal (PRV) ficou responsável pelo trânsito no local e o Núcleo de Emergência Ambiental informado do acidente, pois o tombamento do caminhão provocou vazamento de combustível e foi necessário o uso de serragem para a contenção e eliminação do risco de derrapagem.