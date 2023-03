Homem leva três tiros e é morto em BH

A ocorrência foi levada para a Polícia Civil, que investiga o caso (foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, foi morto com três tiros na noite dessa segunda-feira (6/3), no bairro Vila Paquetá, Região da Pampulha.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado ainda com sinais vitais, foi socorrido e encaminhado para a UPA Pampulha, onde morreu logo depois de dar entrada no atendimento.

De acordo com o médico, a vítima levou três tiros na região do tórax e no braço esquerdo.

De acordo com familiares do homem, ele estava recebendo ameaças do ex-companheiro da atual namorada desde o ano passado. O suspeito, inclusive, chegou a ligar para a família da vítima como forma de intimidação.

Segundo a Polícia Militar, a vítima e o suspeito têm passagens por tráfico de drogas.

A perícia esteve no local e a ocorrência foi levada para a Polícia Civil, que investiga o caso.