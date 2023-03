Suspeitos trocam tiros com a polícia e são presos em Lagoa Santa

PM apreendeu uma arma de fogo com onze munições intactas, cinco toucas pretas, três celulares e R$150,00 em dinheiro com os suspeitos (foto: PMMG/Divulgação)

Quatro homens foram presos na noite dessa quarta-feira (1º/3) após perseguição e troca de tiros com a polícia no Bairro Trilhas do Sol, em Lagoa Santa, na Grande BH. Eles têm entre 22 e 32 anos de idade.

Segundo a Polícia Militar, uma viatura patrulhava a região quando um carro Nissan Versa de cor cinza chamou a atenção por estar com todas as luzes apagadas e os vidros fechados.

Os militares, então, mandaram o carro parar, mas o motorista ignorou a ordem e fugiu em alta velocidade.

A PM montou um bloqueio na Avenida Integração, próximo ao bairro Jardim Imperial, na tentativa de cercar os suspeitos.

Ao chegar à avenida, o condutor virou o carro na direção de uma guarnição que estava fechando a via e os outros passageiros do veículo atiraram contra os policiais, que revidaram os disparos.

O condutor chegou a bater na dianteira da viatura policial, mas só parou quando colidiu em uma árvore.

Os quatro ocupantes do carro foram presos com uma arma de fogo, onze munições intactas, cinco toucas pretas, três celulares e R$150,00 em dinheiro.

Mesmo com a troca de tiros, ninguém ficou ferido. Os suspeitos foram conduzidos a uma delegacia da Polícia Civil.