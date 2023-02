Belvedere, Olhos D'água e Pilar estão sem água em Belo Horizonte

Bairro Belvedere é um dos afetados pela manutenção que interrompeu abastecimento de água da Copasa (foto: Marcos Michelin/EM/D.A.Press)

Moradores dos bairros Belvedere (Centro-Sul), Olhos D’água (Barreiro) e Pilar (Barreiro), em Belo Horizonte, estão sem fornecimento de água pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) desde a manhã deste domingo (26/02). O retorno está previsto até a manhã de segunda-feira (27/02)."O abastecimento de água será interrompido em razão do desligamento da Subestação Elétrica do Cercadinho, por parte da companhia, para a realização do serviço preventivo de poda das árvores próximas à rede elétrica do local", informou a Copasa.A previsão da empresa é de que o abastecimento seja retomado após a conclusão dos serviços e normalizado, de forma gradativa, até a manhã de segunda-feira (27/02)."A Copasa destaca que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d`água podem não sofrer impactos", afirma a companhia.