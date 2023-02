COVID-19: PBH convoca bebês de 1 ano e crianças de 11 para vacinação

Crianças de 11 anos, especificamente, devem ter recebido a segunda dose do imunizante há, no mínimo, quatro meses (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil ) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que bebês entre 1 ano e 1 ano, 11 meses e 29 dias, além de crianças, de 11 anos, começarão a ser vacinados a partir desta sexta-feira (24/2).

Vacinação



Para se vacinar, as crianças devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, documento de identificação com foto, certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

Caso o acompanhamento seja por terceiros, é necessário apresentar o termo de autorização devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a convocação das crianças de 11 anos só está sendo possível em razão do envio para Belo Horizonte de uma nova remessa de doses do imunizante Pfizer. As vacinas são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, que as encaminha aos estados que, por sua vez, repassam as doses aos municípios.